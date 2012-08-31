«Говерла» празднует первую победу в Премьер-лиге

{1-}Состоялся первый матч 8-го тура украинской Премьер-лиги. Ужгородская «Говерла» принимала симферопольскую «Таврию».
Гол: Давид Одонкор (15, 37) - Максим Калиниченко (90)
«Говерла»: Дмитрий Бабенко, Боян Малишич, Виталий Бордиян, Евгений Елисеев, Давид Одонкор, (Егише Меликян, '88), Артур Едигарян, Станислав Печенкин, (Владислав Микуляк, '84), Дмитрий Трухин, Евгений Макаренко, Сотирис Балафас, Олег Мищенко, (Светослав Тодоров, '76).
«Таврия»: Дамир Кахриман, Владимир Езерский, Дос Сантос Селио, Юрий Габовда, (Олег Гуменюк, '46), Юрий Путраш, Карл Густав Свенссон, Максим Калиниченко, Марин Любичич, Рубен Гомес Гарсиа, Сергей Назаренко, Антон Шиндер, (Максим Фещук, '25).
фото: football.sport.ua; видео ua-football.com
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