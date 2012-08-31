Ученые придумали новые импланты для бедер

{1-}Группа шотландских ученых сообщила об изобретении пластиковых протезов для бедер, которые могут прослужить человеку всю жизнь.

В пластиковой основе планируется проделывать крохотные отверстия, которые должны помогать стволовым клеткам наращивать костную ткань вокруг искусственного сустава, пишет ВВС.

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Современные костные имплантаты нуждаются в частой замене, так как стволовые клетки костного мозга постепенно превращаются в мягкую ткань вокруг инородного тела, и он теряет твердость.

Как сообщают ученые, работы над новым изобретением пока находятся на ранней стадии, но прототипы имплантатов уже активно разрабатываются.

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Напомним, российские ученые изобрели электронный нос — прибор, который может распознать даже едва уловимые опасные запахи. Пока он реагирует только на аммиак, но в будущем такую машину научат определять, например, взрывчатку. И даже ставить диагнозы.

Электронный нос пока еще не такой компактный, как природный аналог, зато его чутье не обманешь. Зеленая кривая на компьютерном экране резко пошла на спад – значит, в воздухе запахло аммиаком.

фото: dalinika.ru

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