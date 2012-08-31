Арестовали директора киевской гимназии восточных языков

{1-}Сотрудники СБУ и прокуратуры поймали на горячем директора одного из самых элитных учебных заведений столицы - гимназии восточных языков №1. Педагог обвинен в вымогательстве и получении взятки в размере 5 тысяч гривен, сообщает ТСН.

По данным следствия, такую сумму директор требовал у родителей второклассника, которые хотели зачислить ребенка в гимназию из другой школы. За совершение этого преступления директору грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения. В гимназии отказались комментировать произошедшее. В то же время правоохранители факт задержания признают, но подробностей ситуации не разглашают.

Руководитель отдела борьбы с коррупцией в Киеве Дмитрий Сысоев отметил:

"Был задержан директор одной из столичных гимназий, который требовал и получил взятку в размере 5 тысяч гривен за устройство ребенка во второй класс этой гимназии", - подтвердил он.

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