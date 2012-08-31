Тело "террориста номер один" бен Ладена опознал ребенок

31 августа 2012, 23:10

{1-}Автор скандальной книги "Нелегкий день" –о спецоперации по уничтожению бен Ладена – утверждает, что тело "террориста номер один" – опознал ребёнок.

Бывший спецназовец Мэтт Байссоннетт был в числе морских пехотинцев, которые проникли в дом бен Ладена в пакистанском городе Абботтабад в мае прошлого года. И его откровения произвели в США эффект разорвавшейся бомбы, сообщают Вести.ру.

По словам Байссоннетта, когда "морские котики" проникли в комнату бен Ладена, террорист уже был ранен. Солдаты сделали ещё несколько выстрелов в грудь. Потом, чтобы выяснить личность убитого, морпехи начали опрашивать всех находившихся в доме женщин. Когда они отказались назвать имя, в роли главного свидетеля выступила маленькая девочка...

 Уничтожение лидера "Аль-Каиды" добавило Бараку Обаме немало очков. И теперь – в канун президентских выборов — вся эта операция может быть дискредитирована... Пентагон уже пригрозил бывшему спецназовцу судом.

Кк ранее сообщал Главред, бывший американский спецназовец, написавший книгу о спецоперации по ликвидации "террориста номер один" Усамы бен Ладена, дал свое первое телеинтервью. В опубликованном ролике он сообщает лишь о подготовке к спецоперации. Автор книги "Непростой день", скрывающийся под псевдонимом Марк Оуэн рассказал,  что захват бен Ладена репетировали в точной копии его дома.

Напомним, 2 мая 2011-го года президент США Барак Обама объявил, что лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был убит американским спецназом в укрепленном доме на севере Пакистана.

Тело убитого террориста №1 было погребено в Аравийском море. При этом глава Белого дома принял решение не предоставлять мировой общественности фото, на котором запечатлен убитый бен Ладен, чтобы не провоцировать насилие и не превращать эти снимки в инструмент пропаганды.

Ранее СМИ сообщали, что факт нахождения Усамы бен Ладена на вилле в пакистанском городе Абботтабаде был установлен спецслужбами США с помощью четырех спутников-шпионов, которые позволили идентифицировать во внутренних помещениях здания его голос.

фото, видео: warriorpublications.wordpress.com, cbsnews.com

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