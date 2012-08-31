Сегодня исполнилось 15 лет со дня гибели принцессы Дианы

{1-}Ровно 15 лет назад, 31 августа 1997 года, в автокатастрофе погибла леди Диана, принцесса Уэльская. Авария произошла в туннеле перед мостом Альма в Париже.

Кроме нее, в Мерседесе, разбившемся в туннеле под площадью Альма на набережной Сены в Париже, погибли Доди аль-Файед и водитель Анри Поль, в крови которого было обнаружено трехкратное превышение концентрации алкоголя, и который вел машину на скорости, вдвое превышавшей допустимый лимит. Выжить удалось лишь телохранителю принцессы Тревору Рис-Джонсу, который страдает амнезией и ничего не помнит о событиях трагической ночи, сообщает РИА Новости.

7 апреля 2008 года на завершившемся процессе по расследованию обстоятельств гибели принцессы 9 из 11 присяжных вынесли вердикт, который гласит, что гибель Дианы и ее спутника является непреднамеренным убийством из-за небрежного вождения как водителя Мерседеса, в котором находились Диана и аль-Файед, так и преследовавших их на своих транспортных средствах папарацци.

Мохаммед аль-Файед, настаивавший на том, что Диана и его сын стали жертвами заговора, осуществленного британскими спецслужбами по требованию супруга королевы Великобритании герцога Эдинбургского Филипа, остался при своем мнении и после вынесения вердикта.

В 2008 году суд в Париже обязал британского фотографа, сделавшего скандальные фотоснимки британской принцессы Дианы и ее возлюбленного Доди аль-Файеда, выплатить заплатить Мухаммеду аль-Файеду 5 тысяч евро морального ущерба, а также штраф в размере 3 тысячи евро.

Диана, принцесса Уэльская (Diana, princess of Wales), урожденная леди Диана Френсис Спенсер (Diana Frances Spencer) ‑ бывшая жена наследника британского престола принца Чарльза, мать принцев Уильяма и Гарри.

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