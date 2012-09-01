Ученые: энергосберегающая лампа может вредить здоровью

1 сентября 2012, 01:04

{1-} Пришедшие на смену лампам накаливания энергосберегающие лампы имеют уйму недостатков и по ряду причин опасны для здоровья. Такое заявление сделали немецкие ученые.

В субботу 1-го сентября 2012 года вступает в силу 4-й этап плана Евросоюза по изгнанию традиционных ламп накаливания из жизни европейцев - кампании, начавшейся три года назад запретом на производство и продажу лампочек мощностью от 100 ватт и выше, а также матовых лампочек любой мощности. С тех пор под запрет поэтапно подпадали все менее мощные лампочки, и вот теперь настала очередь 40- и 25-ваттных. Тем самым более чем 130-летнюю историю ламп накаливания можно считать завершившейся - по крайней мере, в быту жителей стран Евросоюза. Правда, формально на европейском рынке еще остаются цветные и рефлекторные лампы накаливания, лампы специального назначения, а также обычные лампы со световым потоком менее 60 люменов - это примерно соответствует 10-ваттной лампочке, - но понятно, что никакого практического значения все это уже не имеет, пишет Немецкая волна.

Собственно, в Европе разрешено пока производство любых источников света, отвечающих классам энергоэффективности «А», «В» или «С», но обычные лампы накаливания в эти критерии не укладываются: самые эффективные из них едва дотягивают до класса D.

Альтернативных источников света на рынке, казалось бы, более чем достаточно - тут и галогенные, и люминесцентные, и светодиодные лампы… Но на самом деле выбор у потребителя крайне ограничен.

Есть ли у лампы накаливания равноценная замена?

Галогенные лампы доступны по цене (менее 2 евро штука) и дают качественный свет, но их дни тоже сочтены: они подпадут под запрет 1-го сентября 2016-го года, когда с рынка должны будут исчезнуть источники света с классом энергоэффективности ниже «В». А светодиодные лампы, за которыми, по мнению экспертов, будущее, пока не избавились от некоторых «детских болезней» и очень дороги, особенно если иметь в виду действительно высококачественные изделия (евро 40 штука, а то и больше). Поэтому реально потребители вынуждены переходить сегодня исключительно на компактные люминесцентные лампы - их нередко именуют просто энергосберегающими, хотя это и не совсем точно.

Именно эти лампы и вызывают недовольство многих потребителей, поскольку обходятся недешево, но обладают рядом весьма существенных недостатков. К наиболее очевидным относится наличие в них ртути, что делает их потенциально крайне опасными для здоровья. Из-за ртути эти лампы требуют особой утилизации, их нельзя просто выбросить на помойку как обычный бытовой мусор. А если такая лампа разбивается, в доме начинается подлинный аврал с эвакуацией из помещения всех людей и животных, долгим проветриванием комнаты, сбором осколков с соблюдением особых мер предосторожности, и так далее. Но ртуть - отнюдь не единственная угроза для здоровья, исходящая от люминесцентных ламп.

От нарушений сна - до инфаркта, депрессий и опухолей

Большинство потребителей даже не догадываются, что присущий многим таким лампам «холодный», «безжизненный», «неуютный» свет не только портит настроение, но и весьма негативно отражается на здоровье, вызывая, например, расстройства сна. Профессор Дитер Кунц (Dieter Kunz), заведующий сомнологическим отделением больницы Святой Ядвиги в Берлине, поясняет: "Дело в том, что в сетчатке глаза имеется особый светочувствительный пигмент, реагирующий на «холодный» дневной свет, то есть голубоватую часть видимого спектра. Этот фоторецептор извещает внутренние часы человека, что на дворе светлый день. Но насколько такое "холодное« освещение уместно и необходимо в светлое время суток, настолько оно неестественно и недопустимо по вечерам, иначе неизбежны нарушения функции внутренних часов человека».

Такие эффекты хорошо известны медикам: они нередко наблюдаются у людей, работающих посменно. Самый первый и явный симптом - нарушения сна. Но ими дело обычно не ограничивается, говорит профессор Кунц: «Это может привести к целому ряду других патологий: начиная с дисфункций пищеварительного тракта и заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инфаркт миокарда, и психиатрическими заболеваниями, в том числе депрессиями. Но самое главное - то, что люди, занятые на сменной работе, подвержены повышенному риску опухолевых заболеваний, причем это касается всех форм опухолей, известных медицине».

Энергосберегающие лампы скоро уступят место светодиодам

Не зря же в составленном Всемирной организацией здравоохранения перечне канцерогенных факторов с 2007 года фигурирует и работа в ночную смену. А теперь получается, что точно так рискуют здоровьем и люди, мирно проводящие вечера у себя дома под торшером с энергосберегающей лампой. Правда, у них все же есть выход: выбрать правильную лампу. Профессор Кунц говорит: «В зависимости от того, какое покрытие нанесено изнутри на лампу, она может давать свет различных оттенков - и холодный, и теплый, и нейтральный. Все зависит от состава люминофора. Соответственно разные лампы оптимальны в разное время суток. Мне не хватает воображения, чтобы представить себе, для какого времени суток будет хорош тот »мертвенный« свет, который до сих пор - и не без оснований - ассоциируется с люминесцентными лампами. Но то, что он для вечера не годится, это точно. Однако сегодня имеются уже и такие лампы, которые дают свет, вполне приемлемый для темного времени суток - »теплый« и уютный».

Впрочем, будущее искусственного освещения профессор Кунц, как и все другие эксперты, связывает со светодиодными лампами: «Светодиоды, равно как и уже идущие им на смену органические светодиоды, замечательны тем, что позволят от одного и того же источника получать свет не только разной яркости, но и разного оттенка. Для этого нужно лишь небольшое предвключенное электронное устройство. К тому же оно может управляться компьютерной программой. Думаю, такие лампы появятся на рынке уже через несколько лет. Это заметно улучшит нынешнюю, довольно безотрадную, ситуацию».

Фото braintreeband.com

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