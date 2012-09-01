Украину лишили золотой медали на Паралимпиаде

{1-} Национальная паралимпийская сборная Украины была лишена золотой медали в метании диска, которую ранее завоевала Мария Помазан.

Об этом сообщает официальный сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины.

В Комитете подчеркнули, что медали спортсменка была «лишена с грубейшим нарушением всяческих правил федерации легкой атлетики, регламента проведения соревнований и Паралимпийских игр в целом».

«Ни одному пункту правил проведения Игр такое лишение медали не соответствует. Причем именно телефонный звонок от организаторов Игр превратил утреннюю медаль из золотой в серебряную: якобы из-за каких-то недостатков работы системы. И это было сделано так легко, будто ничего не произошло».

По словам президента Национального комитета Валерия Сушкевича, его ведомство будет до конца бороться за медаль, справедливо завоеванную Марией Помезан.

По словам главы Комитета, национальная команда была поставлена в ситуацию, когда нельзя было подать и принять протест, что тоже было грубым нарушением всяческих прав спортсменки и команды в целом.

Однако протест был все же подан и лишение сборной Украины медали приостановлено.

В настоящий момент у команды, с учетом внесенных поправок Оргкомитета Паралимпиады, - третье командное место с 16 медалями, среди которых 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

Фото: london2012.com

Новости по теме:

Сборная Украины на Паралимпиаде вышла на третье место

Украина завоевала второе золото на Паралимпиады

Украина выиграла первое "золото" и две "бронзы" на Паралимпиаде

Украина на 41% обновила состав паралимпийской сборной

Олимпиада-2012: горький вкус украинских побед

В Лондоне официально стартовали XІV Паралимпийские игры