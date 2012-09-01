В матче за Суперкубок Европы «Атлетико» разгромил «Челси»

Футболисты мадридского «Атлетико» одержали крупную победу над лондонским «Челси» в матче за Суперкубок Европы и завоевали престижный трофей.

Встреча победителей Лиги чемпионов – лондонского «Челси», и победителей Лиги Европы – мадридского «Атлетико» состоялась в Монако 31 августа.

Игра завершилась победой испанской команды со счетом 4:1.

Хет-трик в составе «Атлетико» уже в первом тайме оформил колумбийский нападающий Радамель Фалькао – на 6-й, 19-й и 45-й минутах.

Еще один мяч в составе команды Диего Симеоне забил бразильский защитник Миранда на 60-й минуте.

Гол престижа для «Челси» на 75-й минуте забил Гэри Кэхилл.

Для «Атлетико» этот трофей стал вторым в истории клуба. Первый они завоевали двумя годами ранее – в 2010 году.

«Челси» - «Атлетико» 1:4

Голы: Кэхилл, 74 - Фалькао, 7, 19, 45, Миранда, 60

«Челси»: Чех, Иванович, Коул (Бертранд, 89), Луис, Кэхилл, Рамирес (Оскар, 46, Лэмпард, Оби Микел, Азар, Торрес, Мата (Старридж, 82)

«Атлетико»: Куртуа, Годин, Филипе, Хуанфран, Миранда, Суарес, Коке (Гарсия, 81), Туран, Габи, Адриан (Родригес, 56), Фалькао (Белезоглу, 87)



Предупреждение: Иванович

Фото: rsport.ru

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мадридского «Атлетико» добились крупной победы над лондонским «Челси» в матче за Суперкубок Европы и завоевали престижный трофей.

Встреча победителей Лиги чемпионов – лондонского «Челси», и победителей Лиги Европы – мадридского «Атлетико» состоялась в Монако 31 августа.

Игра завершилась победой испанской команды со счетом 4:1.

Хет-трик в составе «Атлетико» уже в первом тайме оформил колумбийский нападающий Радамель Фалькао – на 6-й, 19-й и 45-й минутах.

Еще один мяч в составе команды Диего Симеоне забил бразильский защитник Миранда на 60-й минуте.

Гол престижа для «Челси» на 75-й минуте забил Гэри Кэхилл.

Для «Атлетико» этот трофей стал вторым в истории клуба. Первый они завоевали двумя годами ранее – в 2010 году.

«Челси» - «Атлетико» 1:4

Голы: Кэхилл, 74 - Фалькао, 7, 19, 45, Миранда, 60

«Челси»: Чех, Иванович, Коул (Бертранд, 89), Луис, Кэхилл, Рамирес (Оскар, 46, Лэмпард, Оби Микел, Азар, Торрес, Мата (Старридж, 82)

«Атлетико»: Куртуа, Годин, Филипе, Хуанфран, Миранда, Суарес, Коке (Гарсия, 81), Туран, Габи, Адриан (Родригес, 56), Фалькао (Белезоглу, 87)



Предупреждение: Иванович

Фото: rsport.ru

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