В Севастополе обезврежена мина, установленная 100 лет назад

{1-} В Севастополе между мысами Херсонес и Западный была обнаружена и уничтожена якорная морская мина столетней давности.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины.
«Морская якорная мина, представлявшая реальную угрозу для севастопольцев, была обнаружена во время плановых работ по уничтожению взрывоопасных предметов в акватории севастопольских бухт», - заявили спасатели, подчеркнув, что мина весом в полтонны находилась в грунте на глубине в 17 метров.
С 1909 года такие мины выпускались в царской России с целью поражения военных кораблей и подводных лодок противника.
После обнаружения взрывоопасного предмета было принято решение обезвредить его на месте, поскольку транспортировка мины была небезопасна.
Территорию в радиусе 5 километров оцепила милиция, саперы и пограничники. После этого мина была подорвана.
Как выяснилось, она находилась в боевом состоянии и могла взорваться при малейшем воздействии.
При этом гидроударная волна от взрыва могла распространиться на расстоянии 1,5 км и нанести травмы отдыхающим.
Фото: my.mail.ru
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