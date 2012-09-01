В Севастополе обезврежена мина, установленная 100 лет назад

{1-} В Севастополе между мысами Херсонес и Западный была обнаружена и уничтожена якорная морская мина столетней давности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины.

«Морская якорная мина, представлявшая реальную угрозу для севастопольцев, была обнаружена во время плановых работ по уничтожению взрывоопасных предметов в акватории севастопольских бухт», - заявили спасатели, подчеркнув, что мина весом в полтонны находилась в грунте на глубине в 17 метров.

С 1909 года такие мины выпускались в царской России с целью поражения военных кораблей и подводных лодок противника.

После обнаружения взрывоопасного предмета было принято решение обезвредить его на месте, поскольку транспортировка мины была небезопасна.

Территорию в радиусе 5 километров оцепила милиция, саперы и пограничники. После этого мина была подорвана.

Как выяснилось, она находилась в боевом состоянии и могла взорваться при малейшем воздействии.

При этом гидроударная волна от взрыва могла распространиться на расстоянии 1,5 км и нанести травмы отдыхающим.

Фото: my.mail.ru

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