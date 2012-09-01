Эксперт: для «Динамо» лучший прогноз игры с «Шахтером» - поражение в один мяч

{1-} Для киевского «Динамо» самый лучший сценарий предстоящей игры с «Шахтером» - это поражение в один мяч.
Об этом заявил бывший защитник киевского «Динамо» Стефан Решко, передает «Корреспондент».
«Мой прогноз на этот поединок – 2:1 в пользу «Шахтера». Считаю, что киевлянам в этом матче ловить нечего. Лучшее, на что они могут рассчитывать – поражение в один мяч», - заявил он.
По словам эксперта, единственным человеком, которого можно похвалить в «Динамо» является нигериец Идейе, который регулярно забивает на последних минутах.
«В целом же у «Динамо», судя по последнему матчу с «Боруссией» в Лиге чемпионов, и близко не просматривается общий командный рисунок, который позволял бы надеяться на благоприятный исход в воскресенье», - считает Решко.
В то же время донецкий «Шахтер», по мнению эксперта, показывает намного более результативный и красивый футбол.
«Шахтер» пребывает на полном ходу и в отличном состоянии подходит к групповому турниру Лиги Чемпионов. «Динамо» для горняков – просто хороший тест перед более важными матчами», - резюмировал Решко.
Фото: dynamo.kiev.ua
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