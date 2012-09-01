В горах Перу разбился грузовик: 11 погибших, 40 раненых

{1-} В горах Перу произошла крупная авария – грузовик с людьми врезался в скалу.
ДТП произошло в 200 километрах от столицы страны – города Лима, передает НБН.
В результате катастрофы на месте погибли 10 человек, еще один пассажир скончался в больнице. С ранениями разной степени тяжести были госпитализированы 40 человек, среди них – 9 детей.
По данным полиции, у грузовика, перевозившего людей, на повороте отказали тормоза, и водитель направил машину на скалу, чтобы избежать падения в пропасть.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Баку пассажирский автобус попал под поезд. Погибли 6 человек, еще 47 пострадали.
Новости по теме:
ДТП в Крыму: фура врезалась в маршрутку, пострадали 7 человек
В Китае взорвалась шахта: погибло 37 человек
Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии: 6 пострадавших
ДТП в Крыму: россиянин убил троих человек и двоих отправил в больницу