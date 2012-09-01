Синоптики на 2 сентября пообещали теплую и ясную погоду

{1-} В ближайшие сутки погода в Украине будет умеренно теплой, осадков не прогнозируется.

Об этом сообщили в гидрометцентре.

В воскресенье, 2 сентября, ожидается теплая погода без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +8-13 градусов тепла, на побережье морей до +18, в восточных областях и Сумской области +4-9, днем +22-27, на Левобережье страны +19-24; на Закарпатье ночью +12-17, днем +28-33.

В Киеве – без осадков. Температура ночью +10-12, днем около +25.

Самая высокая температура в Киеве 2 сентября была зафиксирована в 1923 году: +29,4, самая низкая – в 1940 году: +5,7.

В понедельник, 3 сентября, преимущественно без осадков. В западных и северных областях, а днем 4 сентября местами и в центральных областях отдельные кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, в Крыму северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10-15, на побережье морей и крайнем западе +13-18 (3 сентября в восточной части +5-10); днем +22-27, в Закарпатье, а 4 сентября и в южной части местами +30-32, 4 сентября в западных и северных областях +19-24.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью +12-14, днем +24-26.

1 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 21-24, в районе Черноморского 16, в Днепре возле Киева 18.

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