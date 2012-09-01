Госпрограмма обучения молодежи за рубежом оказалась на грани срыва

1 сентября 2012, 15:45

{1-}Под угрозой провала из-за задержки финансирования оказалась бюджетная программа обучения и стажировки талантливой молодежи за рубежом. По данным Госказначейства, состоянием на 1 июля 2012 года на бюджетную программу обучения и стажировки талантливой молодежи за рубежом из утвержденных Верховной Радой 50 млн 770 тыс. грн поступило лишь немногим более 3 млн.

Об этом пишет Оксана Онищенко в статье «Счастливчики» на чемоданах» в «Зеркале недели. Украина».

Так, проректор КПИ Геннадий Варламов сообщил: «Наш университет получил от Минобразования лимитную справку о бюджетных ассигнованиях и кредитовании на 2012 год. В ней указано, что деньги, выделенные на эту государственную программу, поступят только в декабре 2012 года. Мы обратились с соответствующим письмом в МОНМС, попросили повлиять на ситуацию. Ведь иначе студенты не смогут ни заплатить за обучение, ни получить визы. У нас обучаются талантливые молодые люди, среди которых есть выходцы из малообеспеченных семей. У них нет денег на то, чтобы предпринять такую поездку. А университет также не сможет им помочь, поскольку в нашей смете не предусмотрены такие расходы», — отметил он.

Одна из нынешних студенток Татьяна Крачко — обратилась к премьер-министру Николаю Азарову через его страницу в социальной сети Facebook: «Я, как и еще 180 студентов, столкнулась с проблемой финансирования. Я связалась с зарубежным вузом, договорилась об обучении, нашла химическую лабораторию, в которой со мной хотели бы работать. Мне прислали приглашение, подписали и прислали договор между французским университетом и моим, занялись поиском жилья. Обучение там начинается с 4 сентября. Но чтобы открыть визу, забронировать билеты, я должна подтвердить свою платежеспособность. В Минобразования пока не готовы перечислить деньги, а ехать нужно уже сейчас. Это прекрасная программа, действительно очень перспективная для украинской молодежи. Только, увы, если финансирования не будет, я не смогу вовремя явиться на занятия, и мое обучение будет аннулировано. Зарубежный вуз не вполне поймет такую перемену решения, и в следующий раз вряд ли захочет иметь дело с украинскими, как оказывается, несерьезными студентами. Очень обидно за страну…» Ответ от главы правительства девушка до сих пор не получила.

Согласно Порядку использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обучения, стажировки, повышения квалификации студентов, аспирантов, научных и научно-педагогических работников за рубежом, утвержденному постановлением Кабинета министров от
16 мая 2011 г., №546, государство не только платит за обучение, но и берет на себя расходы на проезд, проживание, питание, обязательное медицинское страхование и даже на консультационные услуги — подбор учебных, научно-исследовательских программ, подготовку и оформление документов.

фото: donbass.ua

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