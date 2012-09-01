Пьяный мужчина заминировал «95-й квартал»

{1-}В Кривом Роге задержали 33-летнего мужчину, который сегодня, 1 сентября, около 4.30 сообщил по телефону в дежурную часть Криворожского городского управления милиции, что в подземном переходе на улице «95-й квартал» заложена бомба, передает УНИАН.

По информации отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, после обследования территории взрывного устройства найдено не было.

Как сообщил задержанный, звонок был сделан из хулиганских побуждений вследствие употребления алкоголя.

Следственным отделом Криворожского городского управления милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе также напомнили, что в соответствии с внесенными изменениями в Уголовный кодекс Украины ответственность за совершение указанных преступлений усилена.

Напомним, 25 августа в симферопольском аэропорту задержана пьяная пассажирка рейса Симферополь - Домодедово, сообщившая в милицию о бомбе в ее багаже, которая должна взорваться в самолете. Информация не подтвердилась.

фото: kolo.poltava.ua

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