Украина завоевала седьмую золотую медаль на Паралимпиаде

{1-}Украинец Василий Ковальчук стал чемпионом Паралимпийских Игр. Он принес Украине «золото» в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров из положения лежа. Серебряную медаль в перестрелке завоевал француз Рафаэль Вольтц, бронзовую - британец Джеймс Бэвис, пишет Sportcom.
Олимпиада-2012: горький вкус украинских побед
В настоящее время в Лондоне проходят соревнования в беге на 100 метров (от Украины участвует Инна Стрижак) и пауерлифтингу (нашу страну представляет Раиса Топоркова).
Сборная Украины на Паралимпиаде вышла на третье место
Напомним, во второй день Паралимпиады-2012 украинцы взяли четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Всего же за три дня соревнований Украина заработала уже 17 медалей и находится на третьем месте общекомандного зачета, уступая Германии и Китаю.
Фото: sportcom.ru
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