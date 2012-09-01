Двойной теракт в Афганистане: более 10 погибших, 50 раненых

{1-}В Афганистане возле базы НАТО в результате двух взрывов, осуществленных смертниками, погибли по меньшей 9 мирных жителей и четверо полицейских.

Большая часть рынка разрушена, говорят очевидцы, пишет ВВС.

Первый взрыв осуществил смертник, находившийся в толпе, а затем подорвался начиненный взрывчаткой грузовик

Наблюдатели говорят о возможном всплеске насилия, когда иностранные войска покинут Афганистан в 2014 году.

Целью первого смертника была резиденция местного губернатора в районе Сайдобад, заявляют власти.

В результате последовавшего за этим взрыва грузовика был разрушен ряд жилых домов и магазинов.

Около 50 человек получили ранения. Среди погибших нет сотрудников базы НАТО, заявили представители Североатлантического альянса.

Представитель властей провинции Шахидулла Шахид заявил: "Смертник привел в действие заряд взрывчатки, закрепленный на ноге, находясь у ворот базы в Сайдобаде, провинция Вардак, открывая дорогу для грузовика, взорванного вслед за этим", - сказал он.

Фото: warsonline.info

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