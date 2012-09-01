В Кривом Роге «Ильичевец» обыграл «Кривбас»

В Кривом Роге местный "Кривбасс" принимал "Ильичевец". Матч завершился матч со счетом 1:2 в пользу «Ильичевца»

«Кривбасс» - «Ильичевец» 1:2

Все голы были забиты во втором тайме, в течение четырех минут. На 48 минуте Кравченко вывел "Ильичивец" вперед, на 50 минуте Таргамадзе удвоил счет. Уже через одну минуту, на 51 минуте, Бартулович сократил разрыв.

Кривбасс: Рева, Лобджанидзе, Шершун, Петров, Балич, Лисицкий, Валеев (Еслинек, 73), Дедечко, Лепа (Яколиш, 81), Бартулович, Самодин (Антонов, 55)



Ильичевец: Худжамов, Бутко, Ищенко, Чижов, Путивцев, Гречишкин, Кравченко (Яворский, 59), Федотов, Таргамадзе (Кожанов, 86), Ярошенко (Пуканыч, 90+2), Окриашвили



Предупреждения: Балич, Шершун, Дедечко, Бартулович - Ищенко

фото:видео: dailymotion.com

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