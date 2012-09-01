В России при крушении самолета Як-18Т погибли четыре человека

{1-}В Архангельской области при крушении самолета Як-18Т погибли четыре человека. Об этом сообщили в МЧС России.

"Як-18Т потерпел катастрофу в районе населенного пункта Катунино. На борту находились четыре человека. Все они погибли", - сказал собеседник агентства. На земле жертв и разрушений нет, пишет ИТАР-ТАСС.

Между тем в правоохранительных органах сообщили, что самолет выполнял тренировочный полет. "Он вошел в крутой вираж и упал", - сказал источник.

По факту катастрофы начато расследование.

Напомним, 22 августа, в России потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna-421, при этом погибли два человека - пилот, житель Петербурга 1958 года рождения, и один пассажир, житель Краснодарского края, 1981 года рождения. Катастрофа произошла в поселке Аннино Ломоносовского района Ленинградской области. При этом самолет разбился недалеко от детского сада, рухнув на детскую площадку.

фото: vesti.ru

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Опубликовано видео крушения самолета под Киевом

