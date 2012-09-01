Умер художник- нонконформист с мировым именем Дмитрий Плавинский

Художник-нонконформист Дмитрий Плавинский, чьи работы находятся в крупнейших мировых музейных собраниях, скончался на 76-м году жизни, сообщает РИА Новости.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Российский художник, один из главных мастеров московского "неофициального искусства", родился 28 апреля 1937 года в Москве. Он окончил Московское художественное училище памяти 1905 года.

После окончания учебы художник успел много поездить по стране, в том числе по Средней Азии, где он ради заработка расписывал фресками дома местных жителей, впоследствии по мотивам своих путешествий он создал серию "Череп и Коран" и объект "Азия. Город мертвых". Его первая персональная выставка открылась в 1960 году дома у искусствоведа Ильи Цирлина, где известный коллекционер Георгий Костаки приобрел его работу "Кричащая рыба". После этого работы Плавинского стали привлекать внимание других собирателей живописи. В частности, Нины Стивенс - из ее коллекции была собрана выставка, которая прошла в 1967 году в Нью-Йорке в Музее современного искусства. На ней были представлены два десятка работ Плавинского, три из которых были приобретены музеем.

Дмитрий Плавинский. Эзотерия Востока

Дмитрий Плавинский прославился как художник-нонконформист, занимающийся искусством, отличным от официального советского соцреализма. Знаковой для нонконформистов считается так называемая "Бульдозерная выставка" в Беляево, которая была пресечена властями. Вслед за ней открылась экспозиция в Центральном доме работников искусств, в которой, в частности, принимали участие Оскар Рабин, Владимир Немухин и сам Плавинский. После нее в прессе последовали откровенно негативные высказывания в адрес творчества художников, которые решили отныне проводить квартирные выставки. Однако, год спустя, в 1975 году, в павильоне "Пчеловодство" на ВДНХ по инициативе Плавинского и Немухина прошла официально разрешенная небольшая выставка из работ двадцати авторов.

С 1975 года Плавинский стал членом и постоянным участником выставок Московского Городского комитета графиков на Малой Грузинской улице, в котором состояли многие авангардные художники.

С 1991 по 2004 годы жил и работал в Нью-Йорке, последние годы - в Москве.

Работы Плавинского находятся в собрании Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина и других.

Фото: http://www.vashdosug.ru/persons/12698/

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