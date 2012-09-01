Львовяне уступили донецкому «Металлургу»

{1-}Донецкий «Металлург» на выезде переигрывает «Карпаты». Главный тренер «Металлурга» Юрий Максимов после своего прихода добивается второй победы подряд.
Карпаты – Металлург Д - 0:1
Гол: Мораес, 59
Карпаты: Богатинов, Озаркив, Балажиц (Жовтюк, 72), Пластун, Кополовец (Гирский, 46), Ткачук, Худобяк, Штилич, Ксенз (Кения, 63), Лукас, Касьян
Металлург Д: Бандура, Морозюк, Барановский, Воловик, Голайдо, Мкртчян, Лазич, Соарес (Едигарян, 89), Иванко (Нельсон, 56), Мораес, Траоре
Предупреждения: Морозюк, Воловик, Нельсон – Гирский, Богатинов, Балажиц
Фото: видео: dailymotion.com
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