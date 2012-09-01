Самая большая школа Украины появится в Киеве

{1-}К концу 2012 года в Киеве в микрорайоне Осокорки появится самая большая школа в Украине, рассчитанная более чем на тысячу мест.

Об этом заявил председатель КГГА Александр Попов, пишет УКРИНФОРМ.

"Это будет самая большая школа не только в Киеве, но и в Украине", - сказал чиновник.

По его словам, пока у города нет возможности сделать строительство новых школ широкомасштабной программой, поэтому ежегодно в бюджет вносится строительство только одной или двух школ. Другие учебные заведения поддерживаются "в кондиции" через капремонты и реконструкцию.

Он также уточнил, что стоимость новой школы - 120 миллионов гривень. «У нас нет возможности сделать строительство новых школ широкомасштабной программой, поэтому мы каждый год планируем строить одну или две, а другие будем поддерживать через капремонты и реконструкцию», - отметил глава КГГА.

В этом году на такие цели из городского бюджета было выделено 100 млн гривен. "В следующие 2-3 года мы планируем привести в порядок абсолютно все школы Киева и детские сады - утеплить, отремонтировать кровли, заменить системы теплоснабжения. Это будет стоить около 1,5 миллиарда гривен. Предварительно, я думаю, что более 1 миллиарда мы освоим только за следующий календарный год", - отметил Попов.

фото:УНИАН

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