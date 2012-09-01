На Паралимпиаде не захотели возвращать золото Украине

В Лондоне оргкомитет Паралимпиады окончательно отклонил апелляцию Паралимпийского комитета Украины, который стремился вернуть Марии Помазан золотую медаль, завоеванную в метании диска, сообщает ВВС.

В пятницу, 31 августа, Мария Помазан завоевала золото в метании диска, серебро и бронзу присудили китаянкам Цин У и Цюнюй Бао. Однако после награждения организаторы пересмотрели результаты соревнований и вывели на первое место китайскую спортсменку, а награду украинки заменили на серебряную.

Паралимпийский комитет Украины заявил, что украинка была лишена золота "с грубейшими нарушениями всяческих правил федерации легкой атлетики, регламента проведения соревнований и Паралимпийских игр в целом".

"Ни одному пункту правил проведения Игр такое лишение медали не отвечает", - говорится на официальном сайте комитета.

Тем не менее, оргкомитет Паралимпийских Игр в Лондоне отклонил апелляцию. Несмотря на недоразумения с медалями, украинская сборная уже поднялась на третье общекомандное место по количеству паралимпийских наград, которых в Украины сейчас 17: семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Фото: london2012.com

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