Заслуженная победа «Черноморца» над «Зарей»: видео голов

{1-} Закончился субботний третий матч 8-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.
«Черноморец» сумел переломить ход встречи и одержать волевую победу над «Зарей».
Черноморец - Заря 2:1
Голы: Диденко, 41, Бурдужан, 56 - Худзик, 29
Черноморец: Безотосный, Кутас, Бергер, Фонтанельо, Сантана, К. Ковальчук, Политыло, Де Матос, Балашов (Джедже, 88), Диденко (Бобко, 69), Бурдужан
Заря: Постранский (Козаченко, 28), Чайковский, Шунич, Коротецкий (Белый, 72), Игнатьевич, Грицай, Каменюка, Галюза, Любенович (Липартия, 63), Худзик, Идахор
Предупреждения: Матос, Политыло, Кутас - Чайковский, Коротецкий
Фото: видео dailymotion.com
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