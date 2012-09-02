Украине вернули золотую медаль Паралимпиады

{1-} Международный паралимпийский комитет вернул украинке Марии Помазан завоеванную ею золотую медаль.
Кроме того, в третий день Паралимпийских игр в Лондоне украинская сборная завоевала три золотых, одну серебряную и две бронзовых медали, сообщается на сайте Национального комитета спорта инвалидов Украины.
Василий Ковальчук завоевал золото в пулевой стрельбе, чемпионами также стали пловец Андрей Калина и легкоатлет Юрий Царук.
«Серебро» завоевала пловчиха Оксана Хруль.
Легкоатлетка Инна Стрижак и пловец Алексей Федина завоевали для Украины «бронзу».
Таким образом, в активе украинских паралимпийцев 22 медали, среди которых 10 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. В общекомандном зачете Украина на третьем месте.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Мария Помазан была лишена золотой награды, которую она завоевала в первый день соревнований.
Как заявили в Национальном спорткомитете инвалидов Украины, это произошло «при грубом нарушении всяческих правил федерации легкой атлетики, регламента проведения соревнований и Паралимпийских игр в целом. Ни одному пункту правил проведения Игр такое лишение медали не отвечает».
Фото: paralympic.org.ua
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