Украине вернули золотую медаль Паралимпиады

{1-} Международный паралимпийский комитет вернул украинке Марии Помазан завоеванную ею золотую медаль.

Кроме того, в третий день Паралимпийских игр в Лондоне украинская сборная завоевала три золотых, одну серебряную и две бронзовых медали, сообщается на сайте Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Василий Ковальчук завоевал золото в пулевой стрельбе, чемпионами также стали пловец Андрей Калина и легкоатлет Юрий Царук.

«Серебро» завоевала пловчиха Оксана Хруль.

Легкоатлетка Инна Стрижак и пловец Алексей Федина завоевали для Украины «бронзу».

Таким образом, в активе украинских паралимпийцев 22 медали, среди которых 10 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. В общекомандном зачете Украина на третьем месте.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Мария Помазан была лишена золотой награды, которую она завоевала в первый день соревнований.

Как заявили в Национальном спорткомитете инвалидов Украины, это произошло «при грубом нарушении всяческих правил федерации легкой атлетики, регламента проведения соревнований и Паралимпийских игр в целом. Ни одному пункту правил проведения Игр такое лишение медали не отвечает».

Фото: paralympic.org.ua

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