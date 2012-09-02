На Львовщине столкнулись грузовик и легковушка: трое погибших

{1-} В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем во Львовской области погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Авария произошла в Стрыйском районе, на автодороге Киев-Чоп.

Все погибшие – пассажиры легкового автомобиля.

Оба водителя, и грузовика, и легковой машины, не пострадали.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 1 сентября недалеко от Днепродзержинска перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате один человек погиб и 14 были ранены.

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