У берегов Херсонщины саперы начали разминировать корабль времен войны

{1-} В Херсонской области пиротехники МЧС готовятся к разминированию корабля «Фрунзе», затонувшего во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о большом количестве боеприпасов времен войны, найденных на дне моря в районе Тендровской косы в Голопристанском районе, поступило 1 сентября.

«Информация поступила от командира группы «Поиск» ветеранской организации «Афганистан», которая вела исследования затонувшего во время Великой Отечественной войны корабля «Фрунзе» на наличие останков бойцов и команды. Во время очередного погружения в одной из поврежденных частей корабля было обнаружено большое количество боеприпасов (предварительно артснарядов калибра 45 мм)», - сообщили в пресс-службе.

Место опасной находки сейчас охраняют сотрудники районного отдела милиции.

Работы по обезвреживанию боеприпасов начнутся 3 сентября.

По данным МЧС, пиротехники ведомства с начала года совершили 4 тысяч 539 выездов для обнаружения и обезвреживания боеприпасов.

В частности, изъято и уничтожено 35 295 боеприпасов, в том числе 1 785 авиационных бомб.

Фото: my.mail.ru

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