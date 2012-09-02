У берегов Херсонщины саперы начали разминировать корабль времен войны

{1-} В Херсонской области пиротехники МЧС готовятся к разминированию корабля «Фрунзе», затонувшего во время Великой Отечественной войны.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Как рассказали в ведомстве, сообщение о большом количестве боеприпасов времен войны, найденных на дне моря в районе Тендровской косы в Голопристанском районе, поступило 1 сентября.
«Информация поступила от командира группы «Поиск» ветеранской организации «Афганистан», которая вела исследования затонувшего во время Великой Отечественной войны корабля «Фрунзе» на наличие останков бойцов и команды. Во время очередного погружения в одной из поврежденных частей корабля было обнаружено большое количество боеприпасов (предварительно артснарядов калибра 45 мм)», - сообщили в пресс-службе.
Место опасной находки сейчас охраняют сотрудники районного отдела милиции.
Работы по обезвреживанию боеприпасов начнутся 3 сентября.
По данным МЧС, пиротехники ведомства с начала года совершили 4 тысяч 539 выездов для обнаружения и обезвреживания боеприпасов.
В частности, изъято и уничтожено 35 295 боеприпасов, в том числе 1 785 авиационных бомб.
Фото: my.mail.ru
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