«Шахтер» - «Динамо»: анонс битвы чемпионов

Сегодня, 2 сентября, в Донецке встретятся сильнейшие команды украинского футбола: «Шахтер» и «Динамо». Игра пройдет на «Донбасс-Арене». Начало – в 19:30. Судить встречу будет харьковский арбитр Анатолий Абдула. Прямая трансляция поединка – на ТК «Футбол» и ТРК «Украина».

Напомним, в сегодняшней встрече сойдутся участники группового этапа Лиги чемпионов от Украины.

«Шахтер» начал сезон феерической серией – в семи играх чемпионата команда Мирчи Луческу одержала шесть разгромных побед, забивая в среднем почти четыре гола за матч. На счету одного только Генриха Мхитаряна – 11 голов, что всего на один меньше, чем все годы «Динамо».

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При этом стоит отметить, что среди соперников «Шахтера» еще не было сильнейших команд украинского футбола, и «Динамо» станет первой проверкой готовности донецкого клуба к старту в Лиге чемпионов.

Кадровых проблем в команде Луческу практически нет: в последний день трансферного окна ряды «Шахтера» покинули Федецкий и Селезнев, которые перешли в «Днепр», но и без них донецкий клуб выглядит вполне боеспособно.

В лазарете «Шахтера», по словам тренера, находится только Чигриский, который, впрочем, тренировался в общей группе накануне матча. Так что позиция центрального защитника остается для наиболее уязвимым местом команды.

Сыграть здесь могут как Кривцов, так и Кучер. Как считают эксперты, Луческу отдаст предпочтение более опытному, хоть и не очень стабильному Кучеры. В то же время, остается вопрос участия в матче одного из лучших бомбардиров «Шахтера» - Виллиана, которого трансферная эпопея с переходом то ли в «Челси», то ли в «Тоттенхэм» выбила из колеи. Но в матче с киевлянами бразилец сыграть просто обязан, уверены эксперты.

У «Динамо» кадровые проблемы более серьезные: гости не смогут рассчитывать на помощь основного защитника – травмированный Михалик остался в Киеве. Компанию ему составил и Марко Рубен, однако появление аргентинца в стартовом составе изначально было маловероятным.

Что касается основного состава «Динамо», то Юрий Семин постоянно вносит изменения в стартовый состав игроков: справа в обороне может выйти как Данило Силва, так и Олег Гусев. С первых минут может не выйти на поле Огнен Вукоевич.

В то же время пара опорных полузащитников Велозу и Гармаш смотрится все более привлекательно. Чей выход в основе не подлежит сомнениям, так это Брауна Идейе. Нигериец, являющийся главной ударной силой киевский команды, доставит немало проблем обороне «Шахтера».

Настроение в лагере «Динамо» должно быть отличным: команда впервые за три года завоевала путевку в групповой этап Лиги чемпионов. С другой стороны, сделали это подопечные Семина с таким скрипом, что после поединка с «Боруссией» сами говорили о необходимости улучшать собственную игру.

В любом случае, матч с «Шахтером» всегда несет в себе особенный подтекст. Да и проигрывать «динамовцам» ни в коем случае нельзя, ведь тогда они отстанут от действующего чемпиона на шесть очков.

Предматчевые комментарии:

Мирча Луческу, главный тренер «Шахтера»: «В игре с таким соперником, как «Динамо», все факторы будут важны. В первую очередь это будет игра, в которой футболисты обеих команд покажут весь потенциал. Будет борьба за каждый мяч. Многое будет зависеть от судейства. Естественно, мы играем дома при наших зрителях. Хотелось бы, чтобы наши игроки правильно интерпретировали игру и не реагировали на публику. Когда зрители их подгоняют, они иногда допускают ошибки. Здесь нужен грамотный подход, нельзя отказываться от своего стиля игры. Это первый матч уровня Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. К слову, хочу поздравить игроков «Динамо» с тем, что команда пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов. Это было сложно сделать. Хочу поздравить и «Металлист» с «Днепром» с выходом в группу Лиги Европы. Очки важны для всех команд. Нужно, чтобы они принесли очки для украинского рейтинга. Как и раньше, в матче с «Динамо» мы будем выкладываться полностью. На стороне «Динамо» будет мощь и организация обороны, контратаки. Идейе забивает почти в каждом матче. Важны игроки, которые поддерживают его: Гусев и Ярмоленко. Тем не менее, у «Динамо» есть слабости, которыми мы постараемся воспользоваться. От своего стиля игры мы отказываться не собираемся. Мы будем основывать игру на скорости, контроле и движении мяча и быстром принятии решений. Будет много стыков. Наверное, больше со стороны «Динамо». Это их козырь. Они будут использовать свою физическую мощь. Такая будет игра. Результат знает только Всевышний».

Дарио Срна, капитан «Шахтера»: «Мы играем дома, перед лучшими в мире болельщиками, на «Донбасс Арене», где еще не проигрывали «динамовцам». Но это вовсе не гарантирует «Шахтеру» продолжения пройденного. «Динамо» Киев есть «Динамо» Киев. Великий клуб, заслуживающий огромного уважения. «Динамовцы» этим летом усилились, как никогда. Словом, нас ждет сложнейшая игра. Да, у «Шахтера» на три очка больше, да, мы забили рекордное для начала чемпионата количество голов, однако возможности команд в воскресной встрече уравнивает одно обстоятельство: они обе выступят в групповом турнире Лиги чемпионов, а это главное достижение «Шахтера» и «Динамо» на сегодняшний день. Хочется, чтобы матч прошел без скандалов, чтобы на поле царил Его Величество Футбол».

Томаш Хюбшман, полузащитник «Шахтера»: «Главное отличие «Динамо» нынешнего от весеннего – много новых исполнителей, различные составы почти в каждом туре. Нельзя сейчас, пока мы не сыграли, точно определить силу «динамовцев».

Тарас Степаненко, полузащитник «Шахтера»: «Думаю, что «Динамо» находится в приподнятом настроении. Они хорошо усилились, купили хороших футболистов, которые играют в своих национальных сборных и на ведущих позициях. «Динамо» вышло в групповой этап Лиги чемпионов, преодолев непростого соперника. Думаю, настроение в команде хорошее, да и времени, чтобы восстановиться, было достаточно. Для зрителей этот матч станет настоящим праздником футбола».

Милош Нинкович, полузащитник «Динамо»: «Шахтер» впереди нас на три очка, но если не дай Бог они завтра выиграют, то отрыв составит уже шесть очков, а все знают, что для чемпионата Украины это много».

Огнен Вукоевич, полузащитник «Динамо»: «Хочу, чтобы на футбольном поле все прошло хорошо, веди нас ждет всеукраинское дерби! Чтобы после игры не возникали вопросы о судействе, как это было в прошлый раз. Лучше говорить о хорошей игре «Динамо», о красивых голах. Каждый игрок будет настраивать себя на дерби по-особенному. Нужно поскорее забыть игру с «Боруссией». Конечно, хорошо, что сумели пробиться в Лигу чемпионов, но играть нужно лучше. Думаю, в Донецке «Динамо» покажет свой настоящий характер и дух, а также вступит в бой с первой минуты».

История противостояния:

«Динамо» и «Шахтер» сыграли 41 матч. Киевляне 11 побеждали, 12 раз была ничья и 18 раз побеждал донецкий клуб. Соотношение мячей 42-59 в пользу «Шахтера».

На поле «Шахтера»: +8=7-5 24:21

Последний матч на поле «Шахтера» (07.04.2012): «Шахтер» – «Динамо» - 2:0 (Тейшейра, 56, Ракицкий, 81)

Среди действующих игроков лучший голеадор встреч – Артем Милевский («Динамо») – 4 мяча.

Интересные факты:

Текущая домашняя забивная в чемпионатах серия «Шахтера» длится 19 игр (56 голов).

Текущая общая победная в чемпионатах серия «Шахтера» длится 16 игр (51 гол).

Текущая домашняя победная в чемпионатах серия «Шахтера» длится 8 игр (26 голов).

«Шахтер» может потерпеть 90-е поражение в чемпионатах.

Марко Девич ( «Шахтер») может забить 70-й гол в чемпионатах – остался один мяч

Виллиан («Шахтер») может забить 20-й гол в чемпионатах – остался один мяч

Баланс 6 игр и «Шахтера» при судействе Анатолия Абдулы: +5=1-0 14:3

Баланс 8 игр «Динамо» при судействе Анатолия Абдулы: +7=1-0 19:2

В составе команд дисквалифицированных нет. Из-за травм пропустят игру Чигринский («Шахтер»), а также Михалик и Рубен («Динамо»).

Фото: shakhtar.com

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