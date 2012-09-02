К школьникам Севастополя 1 сентября пришел Хирург - друг Путина

В Севастополе на День знаний в школу имени 850-летия Москвы пришел Хирург - лидер байкерского клуба «Ночные волки».

Об этом сообщил avmalgin в своем ЖЖ.

Байкер рассказал детям о своих встречах с Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 12 июля Путин прибыл в Крым для встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Несмотря на 4-часовое опоздание, российский лидер перед встречей с украинским Президентом посетил лагерь клуба байкеров «Ночные волки».

Ранее Путин уже бывал на этой базе «Ночных волков» под Севастополем, где регулярно проводятся слеты мотоциклистов и байк-шоу.

Фото: avmalgin.livejournal.com

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