В США на глазах зрителей авиашоу разбился самолет

{1-} В США на авиашоу в штате Айова разбился самолет L-39 «Альбатрос». В результате погиб летчик, никто из зрителей не пострадал.

Об этом сообщает CNN.

Самолет входил в пилотажную группу Hopper Flight. Он упал, когда пилот пытался выполнить разворот с креном 45 градусов в группе из трех самолетов.

Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно, расследование причин крушения начали Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Самолет L-39 «Альбатрос» был выпущен в конце 1960-х годов в Чехословакии.

Этот самолет долгое время использовался в качестве учебно-тренировочного во многих странах мира, в том числе в СССР и России.

В мире существует несколько пилотажных групп, использующих L-39, например американская Patriots Jet team и российская «Русь».

Фото, видео: youtube.com

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