Очередного российского шпиона разоблачили в Чехии

Чешская военная разведка разоблачила российского агента, собиравшего военную информацию, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Пражский телеграф». По данным чешских СМИ, после раскрытия агент - некий Роберт Р. - бежал в Россию. Его информатором работала майор чешской армии, имя которой не называется. Сообщается, что она была секретарем трех генералов армии и руководила их канцеляриями. В настоящее время она уволена из армии и находится за рубежом на отдыхе. Чешская разведка следила за агентом пять лет. По данным «Пражского телеграфа», Роберт Р. является гражданином Чехии, однако один из его родителей был российнином, поэтому агент свободно говорит по-русски. Как отмечает издание, агент, который работал психологом в одной из государственных структур, познакомился с майором-информатором во время учебы. Подробности об этой женщине неизвестны. По данным чешских журналистов, российского шпиона интересовала, в первую очередь, тема американского радара. Позже, когда США отказались от планов строительства элементов своей ПРО в Восточной Европе, он стал проявлять интерес к вооружению чешской армии и строительству АЭС «Темелин». В связи с произошедшим из армии Чехии были уволены три генерала - глава Военной канцелярии президента Франтишек Грабал, военный представитель Чехии при Высшем командовании НАТО в Европе Йозеф Седлак и первый замначальника Генштаба республики Йозеф Прокш. В 2006 году в Чехии уже был разоблачен российский шпион, который якобы пытался получить доступ к секретным документам НАТО. Позже в местных СМИ появилась информация, что этим человеком мог быть российский журналист Леонид Свиридов, однако он сам, как и его работодатель, категорически отвергли эти домыслы.