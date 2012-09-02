Лучший бомбардир «Динамо»: обязаны выиграть и догнать «Шахтер»

{1-} Лучший бомбардир киевского «Динамо» в нынешнем сезоне Браун Идейе рассказал о задачах команды в матче против «Шахтера».

Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».

«Мы обязаны догнать Шахтер в турнирной таблице», - отметил Идейе.

По словам нападающего, от предстоящей игры он ждет только победы.

«Это будет встреча двух лидеров украинского футбола, болельщиков ожидает очень напряженный матч, настоящее дерби», - заверил нигериец.

Напомним, сегодня, 2 сентября, на стадионе «Донбасс-Арена» состоится матч «Шахтер» - «Динамо». Начало – в 19:30.

Фото: football.ua

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