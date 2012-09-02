Синоптики на 3 сентября пообещали теплый понедельник

{1-} В ближайшее время погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса.

Существенных осадков синоптики не ожидают.

В понедельник, 3 сентября температура ночью составит 10-15 градусов. На побережье морей – до +18, в восточных областях местами 6-9.

Днем +22-27, на Закарпатье +28-33. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве – без существенных осадков. Температура ночью +13-15, днем +24-26.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 сентября самая высокая температура была +31 в 1897 году, а самая низкая +5,7 – в 1898.

Во вторник, 4 сентября, в северных регионах ночью местами небольшой дождь, днем в Украине, кроме южной части и западных областей кратковременный дождь, отдельные грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10-15, на побережье морей до +19; днем +20-25, в южной части +25-30, на Закарпатье до +33.

В Киеве ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +12-14, днем +23-25.

Отметим, что 2 сентября температура воды в Черном и Азовском морях по состоянию на 9 часов утра составляла +21-24, в Днепре возле Киева +19.

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