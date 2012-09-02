В Иране перевернулся автобус: 19 погибших, 25 раненных

{1-} На юге Ирана в автокатастрофе погибли 19 человек – перевернулся пассажирский автобус. Еще 25 человек были госпитализированы, из них пятеро – в критическом состоянии.

ДТП произошло в 50 км от города Шираз, передает ВВС.

«Водитель не справился с управлением из-за своей халатности и превышения скорости», - заявил представитель дорожной полиции Ирана.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 1 сентября в горах Перу разбился грузовик, переполненный людьми. В результате аварии погибли 11 человек, еще более 40 были ранены.

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