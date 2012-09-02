Шевченко рассказал об ожиданиях на матч «Шахтер» - «Динамо»

{1-} Легендарный экс-динамовец Андрей Шевченко, который в начале сезона объявил о завершении карьеры, рассказал о своих ожиданиях на матч «Шахтера» и «Динамо».

«Динамо» пора бы уже составить реальную конкуренцию «Шахтеру», - заявил Шевченко изданию ua-football.

При этом он уверен, что это будет очень сложно, потому что «своей игрой в начале сезона «Шахтер» показал, что не собирается уступать лидерство в чемпионате».

«На мой взгляд, противостояние «Динамо» и «Шахтера», которое состоится 2 сентября в Донецке, будет интересным. С одной стороны, команда Мирчи Луческу – свежее, ей не нужно было разрываться на два фронта, но, с другой, «Динамо» прошло «Боруссию», для киевлян это стало дополнительным стимулом», - отметил Шевченко.

Напомним, матч лидеров украинского футбола «Шахтер» - «Динамо» состоится на «Донбасс Арене» сегодня, в 19.30.

Фото: УНИАН

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