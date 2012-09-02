Яхта с украинскими путешественниками застряла в Арктике

Украинские моряки зажаты во льдах Арктики: яхта «Скорпиус», которая совершает кругосветное плавание, может быть затерта льдами недалеко от Северного полюса.
Об этом сообщает ТСН.
При неблагоприятных погодных условиях огромные льдины начнут сходится и раздавят яхту. Пока что никаких повреждений на судне не зафиксировали.
Все участники российско-украинской экспедиции живы и хорошо себя чувствуют.
На всякий случай участники экспедиции приготовились к эвакуации: если в Арктике сохранится нынешняя погода, «Скорпиус» может дрейфовать около месяца.
«В Арктике опасность сохраняется всегда, а в нашей ситуации особенно. Пока мы не выйдем на чистую воду, опасность будет сохраняться. Есть положительные тенденции, ветер усиливается, думаю, через 2-3 часа попробуем ещё раз вырваться из этой ловушки ледяной», - рассказал Сергей Низовцев, капитан яхты.
Фото: geoblog.rgo.ru
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