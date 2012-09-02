Букмекеры дали прогноз на матч «Шахтер» - «Динамо»

{1-} Букмекерские конторы в противостоянии «Шахтера» и «Динамо» безоговорочно отдают предпочтение хозяевам поля.
Таковы результаты исследования «Главреда».
Одна из самых авторитетных букмекерских контор мира – английская William Hill – каждому игроку, поставившему на победу «Шахтера» 10 гривен, в случае его победы выплатит 17.
Шансы киевлян на победу – значительно скромнее, и выигрыш, соответственно, больше: 10 гривен ставки, в случае выигрыша «Динамо» превратятся в 43,3.
Ничейный результат, по мнению английских экспертов, также маловероятен – 10 гривен превратятся в 33.
Российские и европейские конторы еще более уверены в победе хозяев.
Коэффициенты на победу «Шахтера» в Marathonbet и Bwin составляют 1,69. Ничья оценивается в 3,9, а победа «Динамо» - в 5,5.
фото: bettingguide.org.uk
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