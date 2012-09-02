ГАИ подтвердила, что машина Яценко участвовала в смертельном ДТП

Начальник УМВД Уманского района Черкасской области запретил распространять подробности смертельного ДТП с участием автомобиля нардепа-регионала Антона Яценко из-за большого количества ложной информации, которая появилась в отдельных СМИ, однако в ГАИ подтвердили, что машина принадлежит жене парламентария.

Об этом со ссылкой на УГАИ Черкасской области сообщает УНН.

«Начальник райотдела милиции Уманского района запретил предоставлять какие-либо комментарии по факту данного ДТП из-за того, что утром в Интернете начали распространяться статьи, что якобы депутат совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди. Это ложная информация», - отметили в УГАИ .

Собеседник агентства отметил, что в ДТП погиб водитель автомобиля Daewoo Nexia, который был виновником происшествия.

«Водитель автомобиля Mercedes двигался по главной дороге - автодороге Киев — Одесса, а он (водитель автомобиля Daewoo Nexia - Ред.), выезжая с автозаправки, не убедился в безопасности маневра и совершил разворот в неустановленном месте», - отметили в УГАИ.

На уточняющий вопрос о том, принадлежал ли данный автомобиль нардепу Яценко, собеседник отметил, что автомобиль принадлежит жене парламентария. В то же время за рулем автомобиля был не парламентарий, а другой человек.

Также в УГАИ отметили, что водитель автомобиля Mercedes не пострадал, госпитализированы три пассажира автомобиля Daewoo Nexia.

Скорость, которую набрал автомобиль Mercedes в ДТП, не установлена.

фото: procherk.info

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