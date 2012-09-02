Избран новый президент ФФУ, Суркис остался почетным главой

{1-} Федерация футбола Украины избрала своего нового президента - Анатолия Конькова. Ушедший с должности Григорий Суркис почетным президентом ФФУ

Кандидатура Конькова была выбрана на заседании ХIV отчетно-выборного Конгресса ФФУ, сообщает «Чемпион».

За Конькова проголосовали 132 представители, еще один воздержался.

Первыми вице-президентами ФФУ, как и ожидалось, стали Анатолий Попов и Сергей Стороженко.

Вице-президентами избраны президент Премьер-лиги Виталий Данилов, Андрей Малиновский, а также председатель Днепропетровской областной федерации футбола Андрей Павелко.

Справка: Анатолий Дмитриевич Коньков родился 19 сентября 1949 года. В прошлом полузащитник. Мастер спорта (с 1969), мастер спорта международного класса (с 1975), заслуженный мастер спорта СССР (с 1982).

Играть начал в Краматорске Донецкой области. В 1968—1974 гг. играл за донецкий «Шахтёр». В 1972 году выступал на чемпионате Европы, будучи игроком первой лиги. В 1975—1981 годах играл в киевском «Динамо».

С конца 2006 года президент детского ФК «Старт» имени Анатолия Конькова. С 2008 — спортивный директор ФК «Сталь» Алчевск.

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