Новый президент ФФУ начал свое руководство с увольнений

{1-} В воскресенье, 2 сентября, на Конгрессе Федерации футбола Украины вместе с избранием нового президента также переизбрали руководство организации.

Новый глава ФФУ Анатолий Коньков предложил, как и раньше, оставить двух вице-президентов, но сократить число вице-президентов с пяти до трех, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Должности первых вице-президентов получили Анатолий Попов, который занимает должность зама гендиректора «Шахтера» по связям с Премьер-лигой, и Сергей Стороженко, который занимал этот пост и при Григории Суркисе.

Вице-президентами федерации избраны: президент Премьер-лиги Виталий Данилов, глава Тернопольской обласной федерации футбола Владимир Мариновский, ранее входивший в исполком ФФУ, и глава Днепропетровской обласной федерации футбола Андрей Павелко.

Ранее «Главред» сообщал, что Коньков сменил Суркиса на посту президента ФФУ. Его избрали на 4-летний срок. Суркис же остался почетным президентом ФФУ.

фото: playinfootball.com.ua

Новости по теме:

Суркис остался почетным президентом ФФУ

ФФУ назвала претендента на место Суркиса

Определен кандидат на должность нового президента ФФУ

Сборная Украины получит вдвое больший гонорар за Евро-2012

Суркис рассказал о гонорарах сборной Украины