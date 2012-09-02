В США два десятка китов выбросились на берег

{1-}В субботу, 1 сентября, американском штате Флорида выбросились на берег 22 короткоплавниковых кита-гринды. Несмотря на все попытки службы береговой охраны и ветеринаров, спасти удалось лишь пять из них.

Официальный представитель комиссии по рыболовству и охране дикой природы Флориды Карли Сиджелсон заявила, что выживших животных доставили в расположенный поблизости ветеринарный реабилитационный центр, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Сиджелсон, киты выбросились на берег вблизи города Форт-Пирс, расположенного на атлантическом побережье штата. Она отметила, что гринды считаются одними из наиболее разумных существ и обычно предпочитают держаться на глубине. Ученые долгие годы пытаются понять, что заставляет их выбрасываться на берег. Согласно основной версии, на самоубийство животных толкают паразиты, которые поражают их мозг, вынуждая сбиваться с курса.

Что именно заставило выброситься два десятка гринд на берег Флориды, ученые надеются установить после того, как изучат их.

Ранее «Главред» сообщал, что в марте 2012-го в Бразилии люди, отдыхавшие на пляже неподалеку от Рио-де-Жанейро, спасли стаю дельфинов, которых сильное океанское течение выбрасывало из воды

Поначалу люди растерялись, увидев десятки беспомощных животных, но затем бросились на помощь и буквально голыми руками отправили три десятка дельфинов обратно в океан.

фото: scoop.it, local10.com

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