В Одессе суд отправил грабителя банков в психбольницу

{1-} Суворовский райсуд Одессы отправил на принудительное лечение в специальную психбольницу мужчину, который весной 2012-го года вместе с другом ограбил отделение банка «Финансы и кредит» на улице Балковской.
Как отмечается в приговоре суда, «гангстер» страдает наркотической зависимостью и подвержен галлюцинациям, в связи с чем, по мнению служителей Фемиды, не может отвечать за свои поступки, сообщает «Думская».
Ближайшие годы парень проведет в психиатрической больнице со строгим наблюдением, расположенной в Днепропетровске. Производство по его делу прекращено.
Между тем, напарника грабителя продолжают судить. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Ранее «Главред» сообщал, что ограбление произошло 1 марта на улице Балковская, 28. Примерно в 16:00 в отделение ворвались двое мужчин в черных масках. Угрожая работникам банка и посетителям двумя пластмассовыми пистолетами и молотком с деревянной рукояткой, они забрали из кассы 169,7 тыс. грн.
фото: mystery-queen.com
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