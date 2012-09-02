В Эфиопии наконец-то похоронили умершего премьер-министра

В столице Эфиопии - Аддис-Абебе собрались лидеры ряда африканских стран, которые приняли участие в похоронах премьера страны Мелеса Зенауи, умершего полторы недели назад.

Он славился авторитарными методами правления, однако на Западе его имя долгие годы связывали с экономическим и политическим пробуждением Африки, сообщает BBC .

Мелес не раз выступал в роли посредника при разрешении региональных конфликтов: в частности, участвовал в переговорах о мирном разделении Судана на северную и южную части.

На похороны в Эфиопию приехали президент Танзании Джакайя Киквете, глава Эфиопии Поль Кагаме, лидер Судана Омар Башир и многие другие.

Церемонию похорон в прямом эфире показало эфиопское телевидение. Она началась на центральной площади Аддис-Абебы, откуда обернутый в государственный флаг Эфиопии гроб с телом Мелеса доставии в собор Святой Троицы.

Хотя Мелес в начале политической карьеры и стоял на позициях крайнего марксизма, в детстве он был воспитан в христианских традициях, поясняет информационное агентство.

Ранее «Главред» сообщал, что Мелес скончался 20 августа в Брюсселе, где безуспешно лечился от тяжелой болезни. Ему было 57 лет.

Заметной политической фигурой регионального уровня он стал в 1991 году, после свержения прежнего правителя Эфиопии Менгисту Хайле Мариама.

фото: euronews.com

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