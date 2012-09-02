ГАИ засекретила депутатское ДТП, а виновным сделала погибшего

Начальник УМВД Уманского района Черкасской области запретил распространять подробности смертельного ДТП с участием автомобиля нардепа-регионала Антона Яценко из-за большого количества ложной информации, которая появилась в отдельных СМИ, однако в ГАИ подтвердили, что машина принадлежит жене парламентария.

В то же время ГАИ рассматривает предварительную версию, что виновником ДТП, в котором якобы фигурирует Mercedes GL 500 и Daewoo Nexia, виноват именно погибший водитель последнего, заявили в УГАИ Черкасской области.

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Позже в МВД заявили, что Яценко не имеет никакого отношения к ДТП под Уманью, в котором погиб человек.

«Информация, распространенная некоторыми СМИ относительно участия гражданина Яценко Антона Владимировича, 13.07.1977 г.р., проживает в Киеве, работает народным депутатом Украины, в качестве водителя, пассажира или свидетеля или его причастности другим образом в указанном дорожно-транспортном происшествии не соответствует действительности», - говорится в ответе МВД.

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«Автомобиль «Мерседес» двигался по трассе Киев - Одесса. А автомобиль «Дэу» выезжал с автозаправки и не пропустил «Мерседес». В результате столкновения водитель «Дэу» погиб, а пассажиры госпитализированы с травмами различной степени тяжести. За рулем «Мерседеса» был не владелец, поскольку авто принадлежит жене, а другое лицо», - сообщили в УГАИ.

Ранее «Главред» сообщал, что регионал Яценко, пребывая в нетрезвом состоянии, стал причиной ДТП, в котором погиб человек.

фото: procherk.info

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