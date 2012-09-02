Во Франции перевернулся автобус, пострадали 40 человек, есть погибшие

В воскресенье, 2 сентября, на юге Франции вследствие ДТП перевернулся автобус с туристами, погиб ребенок, 40 человек получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя пожарной службы.

ДТП произошло около 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву) на шоссе A8 близ зоны отдыха Видобан (провинция Вар), сообщают РИА Новости.

По предварительным данным, в автобусе ехали граждане Румынии, которые направлялись в Ниццу. Восемь туристов получили тяжелые травмы.

Из-за аварии движение по направлению в Ниццу было на некоторое время перекрыто. Полиция выясняет причины происшествия.



Baby killed as tourist bus crashes in France по euronews-en

Ранее «Главред» сообщал, что в Румынии в масштабное ДТП попал автобус с украинскими туристами, которые направлялись на отдых в Болгарию. Пострадали 6 человек.

Фото, видео: dailymotion.com

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