На границе Китая и Мьянмы утонули два десятка детей

В воскресенье, 2 сентября, по меньшей мере, 17 человек пропали без вести при крушении небольшого судна на реке Меконг в районе границы Мьянмы и Китая.

Всего на лодке, перевозившей граждан Мьянмы, находились примерно 25 человек, большинство из них дети школьного возраста, сообщает агентство Синьхуа.

Крестьянам с китайского берега, видевшим, как судно перевернулось, отойдя всего 10 м от причала, удалось спасти восьмерых человек, из которых один взрослый и семеро детей.

Поиски оказавшихся в воде продолжаются.

Ранее «Главред» сообщал, что в соседнем Бангладеш в марте 2012-го произошла трагедия – перевернулся паром, на котором находились более 250 человек – погибли, по официальным данным, 123 человека.

фото: placeattime.com

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