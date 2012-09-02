«Днепр» упустил победу в матче с «Ворсклой» 2:2. Видео всех голов

2 сентября 2012, 18:46

В матче 9-го тура Премьер-лиги днепропетровский «Днепр» вновь удивил транжирством побед. Команда Хуанде Рамоса в очередной раз забивает два мяча, а затем легко отдает почти одержанную победу над «Ворсклой».

Именно так было в обоих матчах с чешским «Слованом», в которых напомним, днепряне дважды умудрялись терять 2:0 в 2:2. Тогда отделались испугом, а теперь потеряли очки в матче с «Ворсклой», сообщает Ua-gol.com.

«Днепр» владел игровым и территориальным преимуществом и заслуженно забил два мяча. «Ворскла» же 80 минут только и делала, что усыпила бдительность гостей отсутствием желания играть в футбол и апатией, а потом проснулась и забили дважды. Голы Селина и Янузи стали холодным душем для «Днепра».

Времени, чтобы прийти в себя и забить третий мяч у подопечных Хуанде Рамоса уже не оставалось. Рамос бросил в бой Коноплянку, который сидел на скамейке, но Евгений уже тоже не помог.

«Ворскла» - «Днепр» 2:2 (0:1)

Голы: Олейник, 19 (0:1); Джулиано, 53 (0:2) — Селин, 80 (1:2); Янузи, 83 (2:2)

«Ворскла»: Долганский; Даллку; Селин; Чеснаков; Безус; Сапай (Матвеев, 46); Маркоски; Красноперов; Громов (Будник, 79); Янузи; Чичиков (Лиетава, 57)

«Днепр»: Лаштувка; Стринич; Чеберячко; Мазух; Мандзюк; Джулиано; Ротань; Кравченко С. (Селезнев, 70); Матеус; Олейник (Коноплянка, 88); Калинич (Алиев, 60)

Предупреждения: Безус, 37; Матвеев, 77 - Калинич, 27; Кравченко С., 40; Мазух, 87; Алиев, 90.

видео: youtube.com

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