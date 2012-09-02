«Волынь» сенсационно побеждает «Металлист» 2:1

2 сентября 2012, 19:01

Шедшая до последнего момента на 13-м месте в Чемпионате Украины по футболу луцкая «Волынь» на своем поле побеждает находящийся на 4-м месте харьковский «Металлист».

Главный треннер Анатолий Демьяненко впервые побеждает своего визави - Мирона Маркевича.

Премьер-лига. 8 тур

Луцк. Стадион «Авангард».

Главный арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)

«Волынь» Луцк – «Металлист» Харьков - 2:1

«Волынь»: 78. Литовченко, 3. Симинин, 4. Иванов, 6. Шиков, 24. Изворану, 38. Насонов (17. Павлов, 75 '), 10. Бикфалви, 21. Аржанов, 89. Лопес, 90. Пилипчук, 31. Суботич

Запасные: 42. Недилько, 15. Шандрук, 8. Скоба, 35. Стевич, 9. Герасимюк, 19. Бабырь

«Металлист»: 29. Горяинов, 6. Торсильери, 15. Фининьо, 30. Папа Гуйе, 5. Шелаев, 8. Эдмар, 11. Соса, 13. Шарпар (25. Марлос, 59 '), 10. Хавьер, 21. Кристальдо (32. Лысенко, 59 '), 86. Виллиан (23. Бланко, 76 ')


Волынь - Металлист. Голы по ezhihno

Запасные: 81. Дишленкович, 22. Обрадович, 17. Пшеничных, 19. Торрес

0:1 Виллиан Гомес, 18 '(Вячеслав Шарпар)

1:1 Эрик Бикфалви, 20 '

2:1 Даниэль Суботич, 37 '(Сергей Пилипчук)

Предупреждения: Владимир Аржанов, 42 ' — Виллиан Гомес, 38'; Папа Гуйе, 43 '; Вячеслав Шарпар, 49'; Эдмар, 61 '

видео: dailymotion.com

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