Стартовые составы «Шахтера» и «Динамо»

{1-} Стали известны стартовые составы «Шахтера» и киевского «Динамо», которым предстоит сыграть в очном матче 8-го тура украинской премьер-лиги на «Донбасс-Арене».

«Шахтер»: 30.Пятов, 33.Срна, 44.Ракицкий, 5.Кучер, 26.Рац, 6.Степаненко, 7.Фернандиньо, 22.Мхитарян, 10.Виллиан, 77.Илсиньо, 9.Адриано

«Динамо»: 5.Коваль, 2.Силва, 3.Бетао, 4.Велозу, 9.Ярмоленко, 11.Идейе, 19.Гармаш, 20.Гусев, 21.Кранчар, 33.Тайво, 34.Хачериди

Напомним, матч «Шахтер» - «Динамо» начнется в 19: 30 по киевскому времени.

фото: shakhtar.com

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