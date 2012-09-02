«Шахтер» забил «Динамо» первый гол

{1-} В проходящем в Донецке матче 8-го тура Премьер-лиги между «Шахтером» и киевским «Динамо» забит первый гол. Его автором на 20-й минуте после серии рикошетов и корявых ударов стал Александр Кучер.

Напомним, матч проходит на поле «Донбасс-Арены».

Кучер, вышедший в матче с «Динамо» со старта, проводит за «Шахтер» 100-й матч в чемпионатах Украины. Защитник в команде с мая 2006 года. Первую игру за «оранжево-черных» провел 4 августа того же года. Тогда в Донецке «горняки» разгромили «Металлист» 5:0. Александр вышел на второй тайм, заменив Анатолия Тимощука.

«Шахтер»: 30.Пятов, 33.Срна, 44.Ракицкий, 5.Кучер, 26.Рац, 6.Степаненко, 7.Фернандиньо, 22.Мхитарян, 10.Виллиан, 77.Илсиньо, 9.Адриано

«Динамо»: 5.Коваль, 2.Силва, 3.Бетао, 4.Велозу, 9.Ярмоленко, 11.Идейе, 19.Гармаш, 20.Гусев, 21.Кранчар, 33.Тайво, 34.Хачериди.

видео: youtube.com

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