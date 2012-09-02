Украина на Паралимпиаде завоевала еще 2 золота

2 сентября 2012, 19:51

В воскресенье, 2 сентября, в 4-й соревновательный день Паралимпиады украинские спортсмены добавили в актив команды еще 3 награды, среди которых 2 золотые и 1 бронзовая медали.

Об этом сообщает пресс-служба НКСИУ.

Сейчас в копилке нашей команды 25 высоких наград, 11 из которых завоевано в плавании, 1 - в пулевой стрельбе, 5 - в дзюдо, 2 - в академической гребле, 1 - в пауэрлифтинге, 5 в легкой атлетике.

Украинка Мария Помазан (на фото) сегодня доказала всему миру - она ​​все же лучшая в метании диска. Сегодня наша атлетка завоевала золотую медаль, побив установленный ею ранее мировой рекорд - 12,22 м.

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Мария Помазан подтвердила свое превосходство

Место в общекомандном зачете нашей команды зависит пока от еще не отраженной отвоеванной вчера президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем золотой Марииной медали: 12-я золотая награда позволила бы нашим спортсменам подняться с четвертой на третью строчку.

Яркой была утренняя регата: ни у кого не было сомнения, что наша спортсменка Лысенко Алла - лучшая по итогам 2011 года спортсменка-гребчиня - возьмет золотую награду.

Четверка с рулевым завоевала почетную бронзовую награду.

фото: paralympic.org.ua

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